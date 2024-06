Rechtsterrorismus

Der Hauptangeklagte Heinrich XIII. Prinz Reuß im Prozess gegen die mutmaßliche "Reichsbürger-Gruppe". (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Boris Roessler)

Dazu sollen vor dem zuständigen Oberlandesgericht Kriminalbeamte als Zeugen befragt werden. Die Bundesanwaltschaft wirft Reuß und den acht weiteren Angeklagten Mitgliedschaft in oder die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Die Gruppe soll einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Sie war bei einer großangelegten Anti-Terror-Razzia Ende 2022 festgenommen geworden. In Stuttgart stehen neun weitere Angeklagte vor dem dortigen Oberlandesgericht. Ein dritter Prozess beginnt Mitte Juni in München.

Unterdessen gehen die Ermittlungen gegen die Gruppe weiter. Gestern hatte es weitere Razzien gegen mutmaßliche Unterstützer in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein gegeben.

