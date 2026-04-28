Champions-League-Halbfinale: Harry Kane erzielt für Bayern München den Treffer zum 1:0 per Elfmeter. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

In einem spektakulären Spiel setzte sich PSG mit 5:4 gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister durch. Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit, lagen die Bayern zunächst 2:5 zurück. In Abwesenheit von Trainer Vincent Kompany, der die hochklassige Partie wegen einer Gelb-Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, kämpfte sich die Mannschaft zurück und verkürzte die Tordifferenz auf einen Treffer. Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in München statt.

Für München trafen Harry Kane (17. Minute), Michael Olise (41.), Dayot Upamecano (65.) und Luis Díaz (68.) im Prinzenpark in Paris. Chwitscha Kwarazchelia (24. und 56.), João Neves (33.), Ousmane Dembélé (45.+5/Handelfmeter und 59.) erzielten die Tore für die Franzosen.

Das Champions League Finale findet am 30. Mai in Budapest statt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.