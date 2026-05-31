Nach Champions-League-Sieg

Die Mannschaft zeigte sich am Fuß des Eiffelturms auf einer großen Bühne. Wegen der Ausschreitungen in der vergangenen Nacht herrschten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Macron sagte, es gebe keine Mannschaft auf der Welt, die so viel Talent und so viel gesammelte Erfahrung habe. Zugleich verurteilte er die Ausschreitungen nach dem Spiel.
PSG hatte gestern im Finale in Budapest den FC Arsenal mit 4:3 im Elfmeterschießen geschlagen und damit zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.