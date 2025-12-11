Verpflichtender Hilfeplan

Vor gewalttätigen psychisch kranken Menschen soll es bessere Schutzmaßnahmen geben (Archivbild). (picture alliance / dpa/ Maurizio Gambarini)

In Hessen stimmt der Landtag heute über eine Gesetzesreform ab, die es der Polizei erleichtern soll, mögliche Gefährderinnen und Gefährder leichter zu erkennen. Dazu soll für Menschen, die eine psychiatrische Klinik verlassen dürfen, ein Hilfeplan erstellt werden. Auch andere Bundesländer wie Bayern, Niedersachsen und Hamburg arbeiten an Gesetzesinitiativen. Hierbei geht es ebenfalls primär um eine bessere Kommunikation zwischen Kliniken und Sicherheitsbehörden.

