Nach einer TK-Studie nehmen psychische Belastungen am Arbeitsplatz weiter zu. (dpa / Malte Christians)

Nach einer Studie der Techniker Krankenkasse war deswegen im Jahr 2022 jede versicherte Erwerbsperson im Durchschnitt knapp dreieinhalb Tage krankgeschrieben. Im Jahr 2012 lag die Fehlzeit noch bei knapp zweieinhalb Tagen. Den Angaben zufolge gehören psychische Erkrankungen seit Jahren zu den drei Hauptgründen für eine Krankschreibung.

Bei Versicherten der Techniker Krankenkasse lag deren Anteil am Gesamtkrankenstand im vergangenen Jahr bei mehr als 17 Prozent. Der Studie zufolge gaben zudem fast vier von zehn Leitungskräften in Unternehmen an, dass Belastungen wie Burnout, Überforderung und Depressionen eine große oder eher große Bedeutung in ihren Betrieben hätten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.