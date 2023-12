Die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen nimmt zu. (imago stock&people)

Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage sei im vergangenen Jahr von 126 Millionen Tagen auf 132 Millionen Tage gestiegen, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Angaben des Bundesarbeitsministeriums. Die Ursachen für den Anstieg werden demnach in einer zu hohen Arbeitsbelastung und im Personalmangel vermutet. Auch spiele die größer werdende Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen eine Rolle. Besonders betroffen seien Angestellte in der Kranken- und Altenpflege, in Kitas oder in Schulen, hieß es.

