Brand in einer Bar in Bangkok (picture alliance/Hans Lucas/Valeria Mongelli)

Offenbar gab es einen Kurzschluss. Zudem erschwerten blockierte Notausgänge den Gästen die Flucht aus dem brennenden Gebäude, hieß es. Vor einem hätten Bierkisten gestanden, vor dem anderen ein Tisch. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben gekommen. 63 Menschen erlitten Verletzungen, überwiegend Rauchvergiftungen. 22 von ihnen befinden sich den Angaben zufolge in einem kritischen Zustand. Das Gebäude liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.