Zeitgenössische jüdische Themen

Das berichtet die Zeitung "Jüdische Allgemeine". Brumlik veröffentlichte Sachbücher, Essays und Artikel zur Geschichte des Judentums und zu zeitgenössischen jüdischen Themen. Er war Direktor des Fritz Bauer Instituts und Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft in Frankfurt am Main.
Brumlik engagierte sich zudem bei den Grünen und war Stadtverordneter in Frankfurt. 1991 trat er bei den Grünen aus, weil die Partei Waffenlieferungen an Israel ablehnte.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.