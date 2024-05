Katalonien

Puigdemont will Minderheitsregierung unter seiner Führung

Nach der Parlamentswahl in der spanischen Region Katalonien strebt der frühere Präsident Puigdemont eine Minderheitsregierung in Barcelona an. Der 61-Jährige kündigte im französischen Exil seine Kandidatur an. Puigdemont will mit Unterstützung anderer Unabhängigkeitsbefürworter ein Bündnis bilden. Für eine Mehrheit im Parlament reicht das allerdings nicht.