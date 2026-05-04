Journalismus und Kultur

Die Pulitzer-Preis-Medaile (imago)

Gewürdigt wurde unter anderem die Zeitung "Washington Post" in der Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit" für ihre Berichterstattung über Massenentlassungen in US-Bundesbehörden unter Präsident Trump. Auch in der Kategorie "Nationale Berichterstattung" siegte eine Recherche zu Trump. Die Nachrichtenagentur Reuters habe anschaulich dargelegt, wie der Präsident die Regierung und den Einfluss seiner Unterstützer genutzt habe, um politische Gegner zu bestrafen und sich persönlich zu bereichern, erklärte die Jury. Die Nachrichtenagentur AP wurde in der Kategorie "Internationale Berichterstattung" über einen Beitrag zum chinesischen Überwachungsstaat geehrt. Insgesamt wurden 23 Medienhäuser, Journalisten und Kulturschaffende ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.