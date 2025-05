Die Pulitzer-Preis-Medaile (imago)

Ausgezeichnet wurden die New York Times, die Zeitschrift New Yorker, die Nachrichtenagentur Reuters und der Nachrichtendienst ProPublica. Ebenfalls mit einem Preis bedacht wurde die Washington Post für die schnelle und umfassende Berichterstattung über den Anschlagsversuch auf den damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump. Die Preisträger werden von einer Jury bestimmt, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

