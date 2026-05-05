Die Pulitzer-Preis-Medaille (imago)

Auszeichungen gingen unter anderem an die "Washington Post" und die "New York Times" sowie an Mitarbeiter der "Chicago Tribune". Letztere erhielten den Preis für ihre Berichterstattung über das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE in der Stadt. Einen Sonderpreis erhielt die Journalistin Julie Brown vom "Miami Herald" für ihre Recherchen in den Jahren 2017 und 2018 rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die sexualisierte Gewalt gegen junge Frauen.

Pulitzer-Preise gelten in den USA als die höchste Auszeichnung für journalistische Arbeiten. Sie werden in verschiedenen Kategorien vergeben. Dazu gehören auch Literatur, Musik und Theater.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.