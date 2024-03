Kinderbuchautor und Nazizeit

Otfried Preußler in seinem Arbeitszimmer im Oktober 1988. (imago / teutopress)

Einer der angeführten Gründe ist das bisher weitgehend unbekannte Erstlingswerk des weltberühmten Kinderbuchautors "Erntelager Geyer" aus dem Winter 1940/1941. Sollte der Zweckverband der gemeinsamen Initiative von Schulleitung, Teilen des Kollegiums und der Schülervertretung zustimmen, kann die Ablegung des Namens dem bayerischen Kultusministerium zur abschließenden Genehmigung vorgelegt werden. Der Magistrat der Stadt hatte den Wunsch des Gymnasiums bereits gebilligt.

"Erntelager Geyer" erzählt im damaligen nationalsozialistischen Zeitgeist von der Euphorie deutscher Jugendlicher für die Eroberung von Gebieten im Osten und wird als Beschönigung der Hitlerjugend verstanden. Preußler war selbst Jugendlicher, als er das Buch verfasste. Er wurde 1923 im tschechischen Liberec, damals Reichenberg in Nordböhmen, unter dem Namen Otfried Syrowatka geboren worden. Sein Vater Josef war Mitglied der NSDAP und der SA gewesen, 1941 ließ er den Familiennamen in Preußler ändern. Der Autor selbst verschwieg "Erntelager Geyer" weitgehend - offiziell ließ er sein Werk ab der 50er Jahren mit "Der kleine Wassermann" von 1945 beginnen. Als weitere Gründe für die Ablegung des Namens verweist das Gymnasium darauf, dass Preußler selbst an der Ostfront gekämpft habe, und es keine biografischen Bezüge zu Pullach gebe.

Bundesweite Debatten

Die geplante Umbenennung hat bundesweit Debatten ausgelöst. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" titelte: " So dumm, dass es wehtut ". "Die Zeit" meinte, indes argumentierte, Preußlers Erstlingswerk sei der Urgrund auf dem seine späteren Bücher, "die Bücher unserer Kindheit", entstanden seien: " Dieses Buch muss man ertragen können ". Die Sudetendeutsche Volksgruppe beklagte eine "richtiggehende Hexenjagd". Preußler habe "Erntelager Geyer" nie geleugnet, betonte Sprecher Posselt: "An diesem Erstling Preußlers gibt es nichts zu beschönigen." Man dürfe aber nicht vergessen, dass er "nach drei Jahren Ostfront, fünf Jahren in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern und der Vertreibung aus der Heimat mit dem braunen Gedankengut restlos gebrochen und ein auf Toleranz und Völkerverständigung hin orientiertes Lebenswerk aufgebaut" habe.

