Opioidkrise in den USA

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York mit.

Die Vereinbarung ist eine der größten dieser Art. Sie muss noch von einem Gericht bestätigt werden. Opioide wie das von Purdue mit Oxycotin hergestellte werden mit einer weitverbreiteten Suchtproblematik und Hunderttausenden Todesfällen in den USA in Verbindung gebracht. Der Konzern hatte das verschreibungspflichtige Schmerzmittel aggressiv beworben und dabei fälschlich behauptet, es mache kaum abhängig.

