Russlands Präsident Putin spricht auf dem BRICS-Gipfel. (AP / Alexander Nemenov)

Putin sprach in Kasan von einem dynamischen und unumkehrbaren Prozess. Er schlug die Einrichtung einer eigenen Getreidebörse vor. Eine solche Börse könne dazu beitragen, den Handel zwischen den BRICS-Staaten vor Spekulationen und übermäßigen Preisschwankungen zu schützen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sie auch für den Handel mit anderen Rohstoffen genutzt werden.

Melnyk warnt Westen vor zunehmendem Einfluss der BRICS-Staaten

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, kritisierte im Deutschlandfunk, derzeit habe man den Eindruck, dass die westlichen Länder keine Strategie hätten, um dem Phänomen BRICS zu begegnen. Dies gelte sowohl im Hinblick auf die geopolitische Dominanz als auch auf die Wirtschaft. So arbeiteten die BRICS-Staaten seit Jahren daran, etwa den Einfluss des Dollars oder des internationalen Zahlungssystems Swift zurückzudrängen. Wenn der Westen hier nichts unternehme, könne es irgendwann ein böses Erwachen geben , meinte Melnyk (Audio-Link). Er ist inzwischen Botschafter der Ukraine in Brasilien.

Auch Xi, Modi und Guterres beim BRICS-Gipfel

An dem Gipfel in Kasan nehmen auch der chinesische Präsident Xi Jinping und sein indischer Kollege Modi teil. Insgesamt sind Vertreter von 38 Staaten eingeladen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres ist angereist. Die Vereinten Nationen erklärten, vor dem Hintergrund wachsender internationaler Beunruhigung hinsichtlich der Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine wolle Guterres eine "große Zahl" hochrangiger Teilnehmer des Gipfels treffen.

Die BRICS-Gruppe war gebildet worden, um die Dominanz des Westens in globalen Angelegenheiten zu verringern. Der Name BRICS steht für die ersten fünf Mitglieder des Bündnisses: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen gehören auch der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.