Der russische Präsident Wladimir Putin beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (AP / Dmitri Lovetsky)

Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte Putin, er sehe Russen und Ukrainer als ein Volk. In dem Sinn sei die ganze Ukraine für ihn russisch. Wo der Fuß eines russischen Soldaten stehe, das gehöre Russland, erklärte der Kreml-Chef. In seinem mehr als drei Jahre andauernden Angriffskrieg hat Russland die ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson annektiert. 2014 hatte sich Russland bereits die zur Ukraine gehörende Krim einverleibt.

Die Ukraine fordert die Rückgabe der besetzten Gebiete. Putin lehnte dies wiederholt ab und machte den Verzicht der Ukraine auf ihre Gebiete zur Bedingung für Waffenruhe-Verhandlungen. Die USA versuchen beide Seiten zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Der ukrainische Außenminister Sybiha sagte, mit seinen jüngsten Aussagen in St. Petersburg zeige Putin Verachtung für die Bemühungen der USA, den Krieg zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.