Mögliches Treffen

Putin sei offen für Kontakte zu internationalen Spitzenpolitikern, erklärte Kremlsprecher Peskow in Moskau. Man begrüße die Bereitschaft Trumps, Probleme durch Dialog zu lösen. Zuvor hatte Trump erklärt, dass ein Treffen mit Putin vorbereitet werde. Details zu einem möglichen Zeitpunkt oder Ort nannte er nicht. Trump tritt sein Amt am 20. Januar an.

Bei dem Gespräch soll es auch um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen.

Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, den Krieg in kürzester Zeit beenden zu können. Das wurde auch als Signal für ein Ende der US-Militärhilfen für Kiew gewertet. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich zuletzt zuversichtlich, dass Trump zu einer Verhandlungslösung beitragen könne, die auch von europäischen Staaten unterstützt werde.

