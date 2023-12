Fälle Gershkovich und Whelan

Der russische Machthaber Putin. (AP / Alexander Zemlianichenko)

Man wolle eine Einigung erzielen, sagte er vor Journalisten in Moskau. Vereinbarungen müssten für beide Seiten akzeptabel sein. Es bestünden Kontakte zur Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in Washington. Der laufende Dialog sei zwar nicht einfach, aber alles in allem spreche man eine Sprache, die jeder verstehe, führte Putin aus. Er reagierte mit seinen Äußerungen auf eine Frage zu dem inhaftierten Korrespondenten Evan Gershkovich und dem wegen Spionage verurteilten Soldaten Paul Whelan. Russland verlangt von den USA im Gegenzug die Übergabe russischer Gefangener. In der Vergangenheit hatte es schon solche Abmachungen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.