Treffen in Peking

Der russische Staatschef Putin trifft Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Peking. (AP / Sergei Bobylev)

Nach Angaben des Kremls dankte Putin Kim dafür, dass nordkoreanische Soldaten im Ukraine-Krieg die russischen Truppen unterstützt haben. Kim sagte, sein Land sei jederzeit bereit, Russland zu helfen. Das sei eine brüderliche Verpflichtung.

Nordkorea hatte mehrere Tausend Soldaten entsand, die dabei halfen, ukrainische Truppen aus dem Grenzgebiet Kursk zu verdrängen. Bei den Kämpfen wurden nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes etwa 2.000 Nordkoreaner getötet.

Das bilaterale Treffen zwischen Putin und Kim fand am Rande einer chinesischen Militärparade statt, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren erinnerte.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.