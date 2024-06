Besuch in Nordkorea

Der russische Präsident Putin besucht Nordkoreas Machthaber Kim. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)

Zu Beginn des zweitägigen Treffens nahmen die beiden Staatschefs an einer Zeremonie auf dem zentralen Kim-Il-Sung-Platz teil. Sie erklärten, die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea ausbauen zu wollen. In nordkoreanischen Staatsmedien hieß es, Putin habe Pjöngjang mehr Unterstützung gegen die USA in Aussicht gestellt. Der russische Präsident erklärte, sein Land kämpfe gegen imperialistische Bestrebungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten. Er lud Kim Jong Un seinerseits zu einem Besuch in Moskau ein.

Politische Beobachter erwarten, dass es bei dem Treffen von Putin in Pjöngjang auch um militärische Fragen gehen wird. Nordkoreas Führung bestreitet, Russland mit Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu versorgen.

Die USA sehen die Kontakte zwischen Russland und Nordkorea kritisch. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die wachsenden Bindungen würden als besorgniserregend eingeschätzt.

