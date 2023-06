Russland

Putin dankt Sicherheitsapparat für Niederschlagung von Wagner-Aufstand

In Russland hat sich Präsident Putin in einer Rede im Staatsfernsehen zum bewaffneten Aufstand der Wagner-Gruppe am Wochenende geäußert. Putin dankte den Soldaten und Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt hätten. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern.

27.06.2023