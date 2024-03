Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP / SERGEI SAVOSTYANOV)

In einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA bezeichnete er die Maßnahme als Reaktion auf den NATO-Beitritt des Landes. Die finnische Regierung hatte die Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beantragt - ebenso wie Schweden. Putin sagte in dem Interview, für beide Staaten sei der Beitritt zur NATO bedeutungslos im Hinblick auf die Wahrung ihrer nationalen Interessen. Bisher habe Russland an der Grenze zu Finnland keine zerstörerischen Waffensysteme gehabt. In Zukunft werde es sie geben.

