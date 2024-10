Ukraine-Krieg

Putin empfängt offenbar Guterres am Rande von Brics-Gipfel - Kritik aus Kiew

UNO-Generalsekretär Guterres wird nach Angaben des Kremls bei seiner ersten Reise nach Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs auch zu einem bilateralen Gespräch mit Präsident Putin zusammenkommen. Das Treffen der beiden Politiker werde am Donnerstag am Rande des Gipfeltreffens der sogenannten Brics-Gruppe im russischen Kasan stattfinden, kündigte ein Kreml-Sprecher in Moskau an.