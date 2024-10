Es entstünden neue Zentren des wirtschaftliches Wachstums und des politischen Einflusses, sagte er Medienberichten zufolge in der Hauptstadt Aschgabat. Russland unterstütze die "weitestmögliche internationale Diskussion" über die derzeit entstehende multipolare Welt. Dabei sei man offen für verschiedene Foren wie die BRICS, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Eurasische Wirtschaftsunion oder die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. - An dem internationalen Treffen nahmen neben Putin unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Pakistan, Iran, Kasachstan, Armenien und der Mongolei teil. Anwesend war auch der türkische Parlamentspräsident Kurtulmusch.

Am Rande kam Putin auch erstmals zu bilateralen Gesprächen mit dem neuen iranischen Präsidenten Peseschkian zusammen. Beide lobten die Beziehungen ihrer Länder als wichtig und erfolgreich. In den Ansichten über die Ereignisse in der Welt sei man oft nah beieinander. Die Ukraine verurteilte Putins Reise . Kiew rief die turkmenische Führung auf, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen den Kremlchef wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine zu beachten.