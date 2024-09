"Brauchen neue und gut an Waffen ausgebildete Soldaten": Russlands Staatschef Wladimir Putin (picture alliance / dpa / Russian President Press Office / Alexander Kazakov)

Für die dort entstehenden Stützpunkte würden neue und gut an Waffen ausgebildete Soldaten gebraucht, sagte Putin in einer Videokonferenz. Er hatte am Montag per Dekret befohlen, die Armee von derzeit gut 1,3 Millionen auf 1,5 Millionen Soldaten aufzustocken. Die Schaffung neuer Wehrbezirke für das Umland von St. Petersburg und Moskau hatte der Kreml Ende des vergangenen Jahres angekündigt und mit dem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland begründet.

Derweil gab der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew die Fertigstellung eines sogenannten "Siegesplans" bekannt. Dieser solle sein Land stärken und Frieden schaffen, ohne eingefrorene Konflikte zu hinterlassen. Details nannte Selenskyj nicht.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.