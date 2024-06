Russlands Staatspräsident Wladimir Putin warnt auf einer Pressekonferenz in Sankt Petersburg vor dem Einsatz deutscher Waffen (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Demianchuk)

Bei einer Pressekonferenz in Sankt Petersburg sagte Putin, für sein Land habe das Ergebnis keine große Bedeutung. Man werde mit dem Präsidenten arbeiten, den die US-Bürger wählten. Zugleich warnte er vor dem Einsatz deutscher Waffen durch ukrainische Truppen gegen Ziele auf russischem Territorium. Solche Angriffe wären ein gefährlicher Schritt, betonte Putin.

In Sankt Petersburg findet derzeit ein internationales Wirtschaftsforum statt. Bei dem jährlichen Treffen von Unternehmern aus aller Welt will sich Russland trotz der Sanktionen des Westens wegen des Angriffskriegs in der Ukraine als ökonomisch starke Rohstoffmacht präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.