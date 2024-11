Der russische Präsident Putin (imago / ITAR-TASS / Vyacheslav Prokofyev)

Ein Nuklearschlag dürfe nun bereits als Reaktion auf einen Angriff mit konventionellen Waffen genehmigt werden, wenn dieser von einer Atommacht ausgehe, teilte der Kreml mit. Weiter heißt es, Moskau werde Aggressionen einzelner Staaten auch als Aggressionen gesamter Bündnisse werten, zu denen die jeweiligen Staaten gehören. Damit richtet sich Russland konkret gegen die NATO und die Entscheidung der US-Regierung, der Ukraine den Einsatz weitreichender Raketen auf Ziele in Russland zu erlauben. Das Außenministerium in Moskau warnte, ein Einsatz dieser Waffen würde eine direkte Verstrickung der USA und ihrer Verbündeten in den Krieg bedeuten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.