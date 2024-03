Russlands Präsident Putin betont die Einsatzbereitschaft der Atomstreitkräfte seines Landes. (AP / Gavriil Grigorov)

Falls die Souveränität oder die Unabhängigkeit Russlands in Gefahr stünden, sei man bereit, Kernwaffen einzusetzen, sagte er im russischen Staatsfernsehen. Er hoffe, dass die USA jede Eskalation vermieden. Von sich aus habe er nie erwogen, solche Waffen einzusetzen, behauptete er und fügte hinzu, Russland habe bessere nukleare Möglichkeiten zu Land, zu Wasser und in der Luft als andere. Erneut äußerte Putin Verhandlungsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Allerdings will er an den Gebietsgewinnen festhalten. Das lehnt die überfallene Ukraine ab. Zudem forderte der Kremlchef feste Garantien des Westens. Ein Abkommen dürfe keine Pause für den Feind sein, um sich neu zu bewaffnen. Für die Grenze zum neuen NATO-Mitglied Finnland kündigte er die Aufstellung zusätzlicher Truppen und Waffensysteme an.

Seit Beginn des Invasionskrieges vor zwei Jahren hat Putin wiederholt mit Atomwaffen gedroht, zuletzt im Februar.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.