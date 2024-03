Russlands Präsident Putin will weitere sechs Jahre im Amt bleiben - echte Gegenkandidaten gibt es nicht. (AP / Gavriil Grigorov)

Dazu wird eine Abstimmung mit ausgewählten Kandidaten abgehalten, die Putin nicht im Amt gefährden können. Sie dauert noch bis morgen. Echte Oppositionskandidaten sind nicht zugelassen. Es wurden bereits mehrere Zwischenfälle gemeldet. Wie die Zentrale Wahlkommission in Moskau mitteilte, gossen Putin-Gegner Farbe in die Urnen und versuchten, Brandanschläge auf Wahllokale zu verüben. Zudem werden offenbar zahlreiche Menschen, darunter Beamte und Studenten, zur Teilnahme an der Abstimmung genötigt, wie die Menschenrechtsorganisation Memorial erklärte. In den besetzten Gebieten in der Ostukraine geschehe dies teilweise sogar mit Waffengewalt, sagte Mitgründerin Scherbakowa im Deutschlandfunk. Zugleich betonte sie, viele Bürger zeigten deutlicher als bei früheren Wahlen ihren Unmut. Allerdings seien das immer noch zu wenige. Es handele sich nicht um Massenproteste.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.