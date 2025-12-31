Wladimir Putin (Archivbild) (Imago / SNA / Kristina Kormilitsyna)

Man glaube an sie und an den Sieg. Putin betonte, dass man vereint sei in der Liebe zu Russland. Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder einem möglichen Frieden sprach er nicht.

Die Neujahrsbotschaft des russischen Präsidenten wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmäßig größten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt. Den Anfang machte die fernöstliche Halbinsel Kamtschatka um 13 Uhr unserer Zeit, den Schluss Kaliningrad an der Ostsee um 23.00 Uhr.

