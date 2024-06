Asienreise

Der russische Präsident Putin ist zu einem Staatsbesuch in Vietnam eingetroffen. (AFP / NHAC NGUYEN)

Er wurde in Hanoi mit militärischen Ehren willkommen geheißen. Geplant sind dort Gespräche mit der kommunistischen Führung des Landes. Außerdem will sich der russische Präsident mit vietnamesischen Studenten treffen, die in Russland oder vormals in der Sowjetunion studiert haben.

Zuvor hatte Putin erstmals seit 24 Jahren Nordkorea besucht. Gemeinsam mit Machthaber Kim hatte er ein Abkommen geschlossen, das Russland und Nordkorea jeweils verpflichtet, sich im Angriffsfall militärisch beizustehen. Was das konkret bedeutet, blieb bisher unklar. Kim signalisierte volle Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine.

Westliche Beobachter gehen davon aus, dass das international isolierte Nordkorea Russland Waffen und Munition für seinen Krieg gegen die Ukraine liefert. Die Führung in Pjöngjang bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.