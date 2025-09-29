Der russische Präsident Putin beruft junge Männer zum Wehrdienst ein. (picture alliance / TASS / Alexander Kazakov)

Der Erlass betrifft 18- bis 30-jährige Russen. Sie sollen bis Ende des Jahres eingezogen werden. Ein Einsatz im Angriffskrieg gegen die Ukraine soll aber erst nach einem einjährigen Wehrdienst möglich sein, wenn die Rekruten zum Kriegsdienst verpflichtet werden. Bisher zieht Russland stets zweimal im Jahr – jeweils im Frühjahr und im Herbst – Wehrpflichtige ein.

Der Kreml hat die Truppenstärke der russischen Armee seit dem Einfall in die benachbarte Ukraine bereits dreimal erhöht. Zuletzt ordnete Putin im vergangenen Herbst eine Sollstärke von 2,4 Millionen Militärangehörigen an – davon 1,5 Millionen Soldaten.

