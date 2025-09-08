Vertrag des Europarats

Er legte dem Parlament einen Gesetzentwurf zum Verlassen der Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter vor. Darin verpflichten sich Staaten, gegen unmenschliche und erniedrigende Strafen vorzugehen. Dazu zählt der unbeschränkte Zugang internationaler Delegationen zu Hafteinrichtungen.
Russland wurde wegen des Kriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen. Putin ordnete anschließend den Austritt aus mehreren ratifizierten Verträgen an, darunter die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Ukraine wirft Russland Folter von Kriegsgefangenen vor. Menschenrechtsorganisation berichten von menschenunwürdiger Behandlung von Insassen in russischen Gefängnissen.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.