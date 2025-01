Russlands Präsident Putin will mit US-Präsident Trump über die Ukraine sprechen (Archivfoto). (picture alliance / AP / Susan Walsh)

Man könne sich auf der Grundlage der heutigen Realitäten treffen, um über alle Bereiche zu sprechen, die sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Russland von Interesse seien,

Putin pries den neuen US-Präsidenten Trump zudem als "klugen und pragmatischen Mann", der sich auf die Interessen seines Landes konzentriere. Einen konkreten Termin für ein Treffen zwischen Trump und Putin gibt es bisher nicht.

Die Regierung in Kiew warnte davor, von Verhandlungen ausgeschlossen zu werden. Präsidentenberater Jermak schrieb auf Telegram, Putin wolle über das Schicksal Europas verhandeln – ohne Europa. Und er wolle über die Ukraine sprechen – ohne die Ukraine. So funktionierten die Dinge in einer modernen Welt aber nicht.

Selenskyj: Putin will Trumps Friedenswillen ausnutzen

Präsident Selenskyj warf Putin in seiner abendlichen Videoansprache vor, die Bemühungen von Trump um einen Frieden auszunutzen. Er sei zuversichtlich, dass sich dieser nicht von Russland beeinflussen lasse.

