Der russische Präsident Wladimir Putin und der vietnamesische Präsident To Lam (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Nhac Nguyen)

Er wurde bei seiner Ankunft mit militärischen Ehren empfangen und traf in Hanoi mit Präsident To Lam zusammen. Lam sagte, Vietnam wolle die Verbindungen zu Russland stärken. Auch Putin kündigte eine Vertiefung der Beziehungen an. In einem Artikel für die Zeitung der Kommunistischen Partei Vietnams würdigte er das Land als starken Befürworter einer gerechten Weltordnung. Außerdem dankte er für die - Zitat - "ausgewogene Haltung" Hanois zum Ukraine-Krieg.

Vietnam nimmt im Umgang mit dem Ukraine-Krieg eine neutrale Haltung ein. Die US-Botschaft kritisierte Putins Besuch und erklärte, dass kein Land ihm eine Plattform geben sollte, um seinen Angriffskrieg zu fördern und ihm zu erlauben, seine Gräueltaten zu normalisieren.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.