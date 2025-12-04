Ermittlungen nach dem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok im März 2018 (Andrew Matthews/PA Wire/dpa)

Putin trage die moralische Verantwortung. Als Reaktion sanktionierte die britische Regierung den russischen Militärgeheimdienst GRU. Der Anschlag vor sieben Jahren galt dem früheren russischen Spion Sergej Skripal und seiner Tochter Julia in der britischen Stadt Salisbury. Beide überlebten knapp.

Eine 44 Jahre alte Britin starb Monate später im Krankenhaus, nachdem sie und ihr Lebensgefährte über eine gefundene Parfümflasche in Kontakt mit dem Nervengift gekommen waren. Die Attentäter hätten die kontaminierte Flasche rücksichtslos weggeworfen, der Tod der Frau sei unnötig und willkürlich, heißt es in dem Untersuchungsbericht.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.