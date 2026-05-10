14, Juni 2018, der russische Präsident Wladimir Putin umarmt Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (imago / ITAR-TASS / Alexei Druzhinin)

Obwohl sich die USA um Vermittlung bemüht hätten, könne er sich von europäischer Seite den früheren SPD-Chef als Vermittler vorstellen, sagte Putin bei einer Pressekonferenz nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau. Von allen europäischen Politikern würde er Gespräche mit Schröder bevorzugen. Der Sozialdemokrat und der russische Präsident sind seit langem befreundet. Der mittlerweile 82-jährige Schröder steht auch wegen Tätigkeiten für russische Öl- und Gaskonzerne in der Kritik. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er als völkerrechtswidrig bezeichnet, sich aber auch gegen eine, wie er sagte, Dämonisierung Russlands ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.