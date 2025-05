Ukraine-Gespräche in der Türkei

In Istanbul soll es Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine geben. Ob der russische Präsident Putin kommt, ist offen. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Der Kreml veröffentlichte am Abend eine Liste mit den Namen der russischen Delegation. Ihr gehören demnach unter anderem Präsidentenberater Medinski, der stellvertretende Außenminister Galusin sowie Vizeverteidigungsminister Fomin an. Putins Name ist in der Liste nicht aufgeführt. Putin selbst hatte direkte Verhandlungen vorgeschlagen, aber nicht gesagt, ob er persönlich anreisen wird.

Vor Bekanntgabe der Liste hatte der ukrainische Präsident Selenskyj erklärt, er werde erst dann weitere Schritte unternehmen, wenn klar sei, wer Russland vertrete. Zuvor hatte er angekündigt, er werde persönlich auf Putin warten. Dieser habe den seit inzwischen mehr als drei Jahren andauernden Ukraine-Krieg begonnen und müsse ihn auch beenden, betonte Selenskyj.

US-Präsident Trump bekräftigte seine Bereitschaft, nach Istanbul zu kommen, wenn es die Chance auf eine Lösung gebe. Außenminister Rubio werde auf jeden Fall in die Türkei reisen.

