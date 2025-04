Ukraine-Krieg

Putin ordnet einseitige Waffenruhe für 8. bis 10. Mai an

Russlands Präsident Putin hat eine dreitägige Waffenruhe für seine Armee im Ukraine-Krieg angeordnet. Sie solle am 8. Mai um Mitternacht beginnen und am 10. Mai um 24 Uhr enden, teilte der Kreml in Moskau mit.