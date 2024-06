Besuch beim Alliierten

Eine russische und eine nordkoreanische Fahne (Symbolbild) (kyodo/dpa)

Er folgt nach Angaben des Kreml einer Einladung von Machthaber Kim Jong Un. Im Vorfeld dankte Putin dem Regime in Pjöngjang für die Unterstützung der russischen Offensive in der Ukraine. In einem von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Artikel schrieb er, beide Länder seien dabei, ihre Partnerschaft aktiv weiterzuentwickeln. Bei den Gesprächen in Pjöngjang dürfte es unter anderem um den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit gehen. Das abgeschottete Land liefert nach westlichen Erkenntnissen Munition für Russlands Angriffskrieg.

Es wird der erste Besuch Putins in Nordkorea seit 24 Jahren sein. Begleitet wird er unter anderem von Außenminister Lawrow und Verteidigungsminister Beloussow.

