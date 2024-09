Im gesamten Kiewer Stadtgebiet rückten die Rettungskräfte aufgrund von Bränden aus. (Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / dp / Andreas Stroh)

Die Soldaten kämen in der Region Donezk so schnell voran wie lange nicht mehr, sagte Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria während eines Besuchs im südlichen Sibirien. Wie die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" errechnete, brachte die russische Armee im vergangenen Monat in der Ukraine knapp 480 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle. Das sind die größten Geländegewinne seit Herbst 2022.

Russlands Präsident Putin traf mittlerweile zu einem Besuch in der Mongolei ein. Sein Aufenthalt hätte nach den Regeln des Internationalen Strafgerichtshofes zu einer Verhaftung des russischen Präsidenten führen müssen. Die Mongolei erkennt den Gerichtshof in Den Haag an und wäre demnach verpflichtet gewesen, den geltenden Haftbefehl gegen Putin zu vollstrecken.

