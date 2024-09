Im gesamten Kiewer Stadtgebiet rückten die Rettungskräfte aufgrund von Bränden aus. (Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / dp / Andreas Stroh)

Die Soldaten kämen in der Region Donezk so schnell voran wie lange nicht mehr, sagte Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria während eines Besuchs im südlichen Sibirien. In der russischen Grenzregion Kursk seien zudem mehrere von ukrainischen Streitkräften besetzte Gebiete zurückerobert worden. Die Angaben lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Die Ukraine meldete erneut russische Luftangriffe auf die Großstädte Kiew, Charkiw und Sumy. Außenminister Kuleba bekräftigte die Forderung, weit reichende Waffen westlicher Bauart auch auf militärische Ziele im russischen Hinterland einsetzen zu dürfen. Kuleba bat zudem asiatische Partner, die Militärhilfen aufzustocken.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.