Der russische Präsident Putin bei der Jahrespressekonferenz (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Bei seiner jährlichen Pressekonferenz betonte Putin in Moskau, das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um rund vier Prozent wachsen. Trotz Sanktionen habe es in den vergangenen beiden Jahren sogar um acht Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum habe Deutschland null Prozent Wachstum gezeigt.

Er räumte allerdings ein, dass es Probleme bei der Bekämpfung der Inflation gebe.

Putin versprach zugleich die Befreiung der russischen Grenzregion Kursk. Die ukrainischen Truppen würden vertrieben, er könne aber kein Datum nennen. Die Ukraine hatte im August in Kursk eine überraschende Militäroffensive gestartet und rund tausend Quadratmeter Land besetzt. Die Offensive war jedoch bald ins Stocken geraten.

Putin hält jedes Jahr eine live im Fernsehen übertragene Pressekonferenz ab, während derer er sich den Fragen zu unterschiedlichsten Themen stellt. Nach Angaben des Kreml gingen im Vorfeld rund 1,7 Millionen Fragen für den sogenannten "Bürgerdialog" ein.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.