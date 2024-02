Die Fotomontage zeigt den russischen Präsidenten Putin und den früheren US-Moderator Carlson. (AFP / NATALIA KOLESNIKOVA GIORGIO VIERA)

Sein Auftritt verdeutlichte Putins unveränderte Haltung im Ukraine-Krieg und seine Ablehnung jeglicher westlicher Einmischung in osteuropäische Angelegenheiten. Der russische Staatschef stellte in dem Interview klar, dass Russland keine Absicht habe, Polen oder Lettland anzugreifen. Er habe "kein Interesse" an diesen Ländern, betonte Putin. Die Frage eines möglichen Angriffs auf diese Staaten sei "absolut ausgeschlossen". Diese Aussage kam in Reaktion auf eine Frage Carlsons, ob es ein Szenario gäbe, in dem russische Truppen in Polen einmarschieren würden. Putin konterte, dies würde nur geschehen, wenn Polen Russland angreifen würde.

Putin deutet Dialogbereitschaft im Fall Gershkovich an

Putin äußerte sich auch zur Möglichkeit einer Einigung über die Freilassung des in Russland inhaftierten amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich. Russland sei offen für Gespräche und bereit, diese Frage zu lösen.

US-Präsidentschaftswahl und die Beziehungen zu den USA

Bezüglich der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl im November äußerte der russische Präsident, ein Wechsel im Weißen Haus würde die Beziehungen zwischen Russland und den USA nicht verändern. Es gehe nicht um die Person des Präsidenten ginge, sondern um tiefgreifendere geopolitische Differenzen.

Zwischen diplomatischem Dialog und kritischen Stimmen

Das Interview mit dem ehemaligen Fox-News-Moderator Carlson wird weithin als eine Gelegenheit für Putin gesehen, seine Sicht der Dinge direkt an ein amerikanisches Publikum zu richten. Das Gespräch hat sowohl in Russland als auch im Westen für Aufsehen gesorgt. Befürworter betrachten das Interview wichtigen diplomatischen Schritt. Kritiker dagegen sehen es als Plattform für Putin, um unwidersprochen seine Agenda zu verbreiten.

Carlson ist bekannt für seine rechten Positionen, die Verbreitung von Verschwörungstheorien, eine inhaltliche Nähe zum früheren US-Präsidenten Trump und mit Blick auf den Ukraine-Krieg für eine russlandfreundliche und Kiew-kritische Haltung. Er hat beispielsweise wiederholt die US-Hilfe für die Ukraine kritisiert.

