Das erklärte Außenminister Lawrow am Rande von Putins Besuch in Aserbaidschan im russischen Staatsfernsehen . Der Präsident habe sehr deutlich gesagt, dass nach dem Beginn der Invasion im Gebiet Kursk von Verhandlungen keine Rede sein könne. Putin werde zudem in Kürze eine Einschätzung der Lage abgeben, kündigte Lawrow an. Berichte über Kontakte zwischen den Kriegsparteien seien nichts weiter als Gerüchte, hieß es weiter.