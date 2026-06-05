Russlands Präsident Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg (picture alliance / TASS / Valery Sharifulin)

Putin sagte auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, er sehe derzeit keinen Grund für ein Treffen. Selenskyj hatte gestern einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er ein direktes Gespräch zwischen ihm und Putin vorschlug, um einen Weg zum Ende des russischen Angriffskrieges zu finden.

Der ukrainische Präsident kommt am Sonntag in London mit Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Regierungschef Starmer zusammen. Das teilte das französische Präsidialamt mit.

Bundeskanzler Merz begrüßte das erneute Angebot des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu direkten Gesprächen mit Kremlchef Putin. Merz sagte mit Blick auf Friedensgespräche, es sei aus seiner Sicht selbstverständlich, dass in einem solchen Gesprächsformat die Europäer am Tisch säßen. Was fehle sei aber die Bereitschaft des russischen Präsidenten, in Gespräche einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.