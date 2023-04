Der russische Präsident Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gavriil Grigorov)

Präsident Putin unterschrieb die vom Parlament am Mittwoch verabschiedeten Gesetzesänderungen. Demnach müssen Einberufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen. Der Kreml dementierte, dass nun erneut massenhaft Männer für den inzwischen fast 14 Monate dauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine eingezogen werden sollen.

Im Herbst waren bei einer ersten Mobilisierungswelle hunderttausende Männer ins Ausland geflohen. Andere Russen entgingen der Einberufung dadurch, dass sie nicht an ihrer Meldeanschrift wohnten, so dass der nur in Briefform gültige Einberufungsbescheid nicht zugestellt werden konnte.

Weiterführende Informationen

