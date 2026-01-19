Wladimir Putin ist nach Angaben des Kreml in den Friedensrat für Gaza eingeladen worden. (AFP / Mikhail Metzel)

Russland prüfe derzeit die Einzelheiten des US-Angebots, erklärte Putins Sprecher Peskow. Von US-amerikanischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Der "Friedensrat" soll von Trump selbst geleitet werden. Daneben wird es künftig nach den Vorstellungen des US-Präsidenten ein internationales Aufsichtsgremium geben, ein Exekutivkomitee, das die Maßnahmen in dem Palästinensergebiet umsetzen soll.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind nach eigenen Angaben in den Friedensrat eingeladen worden. Demnach sollen der türkische Staatschef Erdogan, Ägyptens Präsident al Sisi und Argentiniens Präsident Milei ebenso mitwirken wie Kanadas Premierminister Carney. Laut BBC erwägt auch der britische Premierminister Keir Starmer einen Beitritt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.