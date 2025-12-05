Kremlchef Putin zu Besuch beim indischen Premierminister Modi. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Alexander Kazakov / Kremlin Pool)

Im Mittelpunkt des Treffens steht eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Verteidigung. Putin war gestern zu seinem zweitägigen Staatsbesuch eingetroffen. Es ist sein erster Indien-Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der Kreml hatte bereits im Vorfeld angekündigt, künftig deutlich mehr Waren aus Indien importieren zu wollen.

Trotz offizieller Neutralität gilt das bevölkerungsreichste Land der Erde weiter als wichtiger Abnehmer russischen Öls. Zudem bezieht Indien große Teile seiner Rüstungsgüter aus Moskau. Die westlichen Länder, darunter die USA, kritisieren das. Sie verweisen auf die Sanktionen gegen Russland.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.