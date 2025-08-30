Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexei Nikolsky)

Russland und China lehnten gemeinsam - Zitat - "diskriminierende" Sanktionen im Welthandel ab, sagte Putin in einem Interview mit der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Der russische Präsident wird von Sonntag bis Mittwoch in China erwartet. Dort will er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der Hafenstadt Tianjin teilnehmen und in Peking Präsident Xi Jinping treffen. Zudem ist die Teilnahme an einer großen Militärparade in der chinesischen Hauptstadt geplant. Der Westen hat seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt. China ist seitdem zum wichtigsten Handelspartner Russlands aufgestiegen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.